Am schulfreien Buß- und Bettag trafen sich 45 evangelische und katholische Kinder aus den Pfarreien Rothenstadt und St. Johannes, um den Vormittag in der Hans-Sauer-Schule zu verbringen. In ökumenischer Zusammenarbeit drehte sich alles um Martin Luther.

Den Eltern der Kinder ist mit diesem kirchlichen Angebot sehr gut geholfen, da zwar schulfrei aber nicht arbeitsfrei ist. Der Dialog zwischen Martin Luther und seinem Hausmädchen begeisterte die Kinder sofort. An fünf eindrucksvollen Stationen ging es rund um Martin Luther. Es wurde gesungen und gespielt.Den Unterschied zwischen einer katholischen und evangelischen Kirche ist allen Kindern nun klar. Das Leben von Martin Luther und das Wissen um die Reformation sind bei den Kindern nun fest verankert und ihr Glaube gestärkt, dass Gott jeden bedingungslos liebe.Die Freude am Glauben in einer guten Gemeinschaft rundete diesen Vormittag ab. An der Schlussandacht nahmen auch viele Eltern und Großeltern teil.