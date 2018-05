Am Ende tanzen sie den Königswalzer: Die neuen Schützenkönige am Hammerweg sind Ramona Ertl und Heiner Bruckner (Luftgewehr). Rudolf Forster wird zum Schützenkönig Luftpistole ernannt, Marcel Anders ist Luftgewehr-Jugendkönig.

Bei der Königsfeier im Altenstädter Eisstockheim wurden als Zweitplatzierte Johann Bäumler (Luftgewehr), Daniel Flierl (Luftpistole) und Erna Ermer (Luftgewehr-Damen) genannt. Hubert Heckl verabschiedete die Könige des vergangenen Jahres, Silvia Heckl, Ludwig Friedmann und Johann Bäumler, mit dem Königsorden.Weiter reichte er für die begleitenden Schießen die Wertungen aus. Sportleiter Wolfgang Henrichen gab die Platzierungen bekannt. Die drei Bestplatzierten waren auf Glück Peter Michalke vor Karl Ertl und Johann Bäumler und auf Meister Karl Ertl vor Rudolf Forster und Peter Michalke. Zahlreiche Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Für 40 Jahre Mitgliedschaft überreichte Heckl die Ehrennadeln des Sportschützenbunds an Hans-Jürgen Walz. Die kleine Ehrennadel in Silber des Schützenbezirks Oberpfalz erhielten Emma Dworzak, Erna Ermer, Ramona Ertl, Marion Henrichen und Wolfgang Henrichen. Die kleine Verdienstnadel des Oberpfälzer Nordgaus in Gold bekamen Daniel Flierl, Rudolf Forster und Johann Bäumler. Die kleine Verdienstnadel des Oberpfälzer Nordgaus in Silber erhielt Ferdinand Sabathil. Silvia Heckl, Hubert Heckl und Armin Ertl wurden mit der großen Verdienstnadel des Nordgaus in Silber ausgezeichnet.Die Verdienstnadel in Bronze der SG Hammerweg ging an Marion Henrichen, Paula Frank, Lisa Haring, Ehrenmitglied Karl Erl und Ludwig Friedmann. Die Verdienstnadel in Silber bekamen Emma Dworzak, Erna Ermer, Lieselotte Bruckner, Käthe Grünwald, Rosa Roth, Ramona Ertl, Ehrenmitglied Peter Haring, Heiner Bruckner, Johann Bäumler, Rudi Grünwald, Ferdinand Sabathil und Hubert Heckl. Reinhard Meier, Präsident des Stadtverbands für Leibesübungen, und Wolfgang Weiß (Oberpfälzer Nordgau) gratulierten. Weiß lud zum Gauball im September.