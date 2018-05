Die Kapelle am Muglhofer Berg ist für ihr 25. Jubiläum herausgeputzt. Am Sonntag findet rund ums "Birnbäuml" das Dreifaltigkeitsfest statt.

Muglhof. Durch die Mitglieder des OWV-Zweigvereins Theisseil-Muglhof wurde nicht nur die Feldkapelle beim "Birnbäuml", sondern auch der Platz rund um das Kirchlein in den vergangenen Tagen herausgeputzt. Seit nunmehr 25 Jahren ist die Dreifaltigkeitskapelle ein beliebtes Ziel von Spaziergängern und Wanderern. Nicht mehr wegzudenken ist auch das alljährliche Fest am Sonntag nach Pfingsten, das immer gemeinsam mit den Stadtwallfahrern gefeiert wird.Zum Jubiläumsjahr wird heuer das Dreifaltigkeitsfest etwas größer gefeiert. So wird am Sonntag, 27. Mai, auch die Muglhofer Feuerwehr mit ihren Backofenspezialitäten mit dabei sein. Die Verantwortlichen trafen sich vor Kurzem gemeinsam vor Ort, um den geeigneten Standort festzulegen. OWV-Vorsitzender Hans Balk erläuterte dabei auch den Feuerwehrlern die durchgeführten Renovierungsmaßnahmen.Nach Ausbesserung der Putzschäden, vor allem im Sockelbereich, wurde die Kapelle innen und außen neu gestrichen. Der Außenbereich wurde neu geschottert und die runden Holztische bekamen neue dicke Eichenbaumscheiben.Jugendleiter Michael Ertl hat diese kostenlos besorgen können. Sie stammen von einer Eiche, die in Irchenrieth aufgrund des Baus einer neuen Brücke über die B 22 entfernt werden musste.In der Kapelle liegt auch ein Buch aus, in dem sich bereits zahlreiche Einträge von Wanderern und Besuchern befinden. Einer der letzten ist es wert, zitiert zu werden. Er lautet: "Danke an fleißige Hände, die diese wunderschöne Kapelle pflegen und erhalten. Mein absoluter Lieblingsort zum Akku aufladen. Ein großes Kompliment an den OWV-Zweigverein, insbesondere an die betreuende Familie Balk aus Matzlesrieth."