Polizeieinsatz in der Ermersrichter Straße

Gegen 22.25 Uhr am Sonntagabend wurde die Weidener Polizei wegen eines Streits alarmiert. Am Ende des Einsatzes in der Ermersrichter Straße ging es jedoch um weit mehr als eine Meinungsverschiedenheit.

Die Beamten hatten die laut Polizeibericht "lautstarke Gruppierung" schnell ausfindig gemacht. Bei der Streitschlichtung habe sich herausgestellt, dass eine Person kurz vor dem Eintreffen der Polizei weggefahren war. Also besuchten die Polizisten den Mann zu Hause und dort wurde schnell klar, warum er so schnell verschwunden war: Er war mit seinem Auto vor Ort gewesen, obwohl er "seit längerer Zeit keinen gültigen Führerschein besitzt", schreibt die Polizei. Allerdings hätte ihn an diesem Abend auch der Führerschein nicht gerettet, denn der Mann stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol. Es folgte daher eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.Der Mann werde sich vor Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Den Streit, wegen dem die Polizei angerückt war, beruhigten die Beamten ohne Probleme.