Etliche Mitglieder des Zug- und Begleithundevereines hatten sich in der Vereinshütte versammelt, als plötzlich Flammen aus der Holzwand züngelten. Ausgehend vom Schwedenofen, brannten am Dienstagabend die Wand und die Decke zwischen Innen- und Außenisolierung. Zunächst versuchten die Mitglieder, das Feuer selbst zu löschen. Vergeblich. Gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann an. Die Löscharbeiten zogen sich laut Stadtbrandrat Richard Schieder eine Stunde hin: "Wir mussten viel aufsägen - und das mit Atemschutz." Wehr und Polizei schätzen den Schaden auf 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Noch am Abend begannen die Vereinsmitglieder mit den Aufräumarbeiten.