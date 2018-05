Das Tiefbauamt der Stadt Weiden setzt den Kreisel an der Regensburger Straße / Leimberger Straße instand. Deshalb werde es Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer geben, kündigte die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung an.

Von Samstag, dem 26. Mai ab 16 Uhr, bis Sonntag, den 27. Mai 12 Uhr, erfolge die Vollsperrung für den Verkehr an dieser Stelle nahe der Inspektion der Kriminalpolizei). Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich in dieser Zeit weiträumig zu umfahren. Der Kreisel sei während der Arbeiten nicht befahrbar.