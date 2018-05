Slalom auf dem Festplatz

Der Automobil-Club Weiden (ATC) veranstaltet am Pfingstsonntag, 20. Mai, den 11. Automobil-Clubsport-Slalom auf dem neuen Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße. Beginn ist um 9 Uhr. In einem Einzelzeitfahren mit zwei Wertungsläufen absolvieren die Teilnehmer einen anspruchsvollen Slalom-Parcours so schnell und fehlerfrei wie möglich. Dabei wird den Fahrern ein hohes Maß an Präzision, sauberem Fahrstil, verbunden mit hoher Schnelligkeit, abverlangt.

Gestartet wird in verschiedenen Klassen. Auch Slalom-Einsteiger im Alter von 16 bis 18 Jahren können an den Start gehen. Ebenso sind Serienfahrzeuge erlaubt. Mit von der Partie sind auch die deutschen Meister der Amateur-Slalom-Meisterschaft 2017, Tivadar Menyhart und Franz Appl. Der ATC erwartet über 100 Starter. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tags darauf veranstaltet der MSC Marktredwitz einen Clubsport-Slalom auf der gleichen Strecke.