Extremer Fachkräftemangel auch in Westböhmen

Pilsen. Auch in Westböhmen herrscht Fachkräftemangel. Die Arbeitslosenquote in Tschechien liegt unter dem historisch niedrigen Niveau von vier Prozent. Allein in der Region Pilsen fehlen den Firmen fast 25 000 Mitarbeiter. Tschechische Unternehmen versuchen deshalb, Fachkräfte im Ausland zu gewinnen.

Laut den Ergebnissen der Umfrage "Strategien der Fachkräftegewinnung in Westböhmen", die das IHK-Regionalbüro Pilsen durchgeführt hat, beschäftigen bereits 71 Prozent der befragten Unternehmen Fachkräfte aus dem Ausland. Gefragt sind Produktionsmitarbeiter, aber auch Konstrukteure und Mitarbeiter im Engineering.Die Umfrage hat ergeben, dass die meisten ausländischen Arbeitskräfte aus der Ukraine stammen (58 Prozent). Tschechien hat allerdings Quoten festgelegt, die die Aufnahme beschränken. Das beschleunigte Verfahren soll künftig auch für Bewerber aus der Mongolei und den Philippinen eingeführt werden. Weiteres Potenzial sieht man in Ländern wie Serbien, Weißrussland oder Vietnam. Gegen die Erweiterung der festgelegten Quoten sprachen sich die Gewerkschaften aus.