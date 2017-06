Die Innenstadt und der Weidener Einzelhandel verlieren eine bekannte Adresse: Leder Kaufmann am Oberen Mark/Ecke Schulgasse schließt im Sommer die Tür. Firmeninhaberin und Geschäftsführerin Martina Schöffel will sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen und einen ruhigeren Alltag genießen. Sie möchte sich mehr Zeit für die Familie nehmen und so zum Beispiel im August den 90. Geburtstag ihrer Mutter, Seniorchefin Margarete Kaufmann, feiern. Auch die beiden Enkelinnen freuen sich auf Ausflüge mit ihrer Oma.

Ausschlaggebend bei allen Rückzugsgedanken war der überraschende Tod ihres Ehemannes Hans-Jürgen. "Wir zwei waren immer ein Traumteam. Im Herbst 2015 hat sich für mich deshalb die ganze Sachlage verändert. Sechs Tage in der Woche das ganze Jahr über im Geschäft. Das ist nicht nur eine große Arbeitsbelastung, sondern auch eine große Verantwortung", sagt Martina Schöffel.Neben dem Unternehmen möchte sie sich auch vom Gebäude trennen, bestätigt sie dem NT. "Es steht zum Verkauf. Es gibt auch mehrere Interessenten, aber noch keinen Kaufvertrag. So etwas benötigt seine Zeit und ich stehe nicht unter Druck." Das Anwesen mit insgesamt 220 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen eignet sich sowohl für den Einzelhandel als auch für die Gastronomie. Es wurde zuletzt im Jahr 2011 komplett renoviert und modernisiert, nur der Keller ist historisch geblieben. Martina und Hans-Jörg Schöffel hatten das Eckgebäude 1989 innerhalb von nur acht Monaten bis auf die Grundmauern abtragen und dann neu errichten lassen. Zum 40-jährigen Firmenjubiläum konnte der Neubau eröffnet werden.Am 23. Juni beginnt der Räumungsverkauf. Einige Wochen später endet dann die Tradition von Leder Kaufmann, die Wilhelm Kaufmann, der Vater von Martina Schöffel, im Jahr 1949 in der Sedanstraße begründet hatte. Nach einer Zwischenstation in der Max-Reger-Straße siedelte das Unternehmen 1961 an den Oberen Markt um - übrigens zunächst ins Nachbargebäude. 1975 trat Martina Schöffel in den Betrieb ein."Wir haben immer großen Wert auf Fachkompetenz, Service und freundliche Beratung gelegt. Dabei hatten wir immer positive Rückmeldungen und der Verkauf hat mir natürlich Spaß gemacht. Das werde ich sicherlich vermissen", gesteht die Geschäftsführerin.