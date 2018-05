Vermischtes Weigendorf

18.05.2018

Reinhard Mey inspiriert Pfarrer Vedder bei Predigt

Zur Frühlingszeit zieht es die evangelische Kirchengemeinde Etzelwang in die Natur. Unter ihren vier Kirchorten war heuer Ernhüll an der Reihe. Das hochgelegene Dorf wartet mit einem schönen Platz im Grünen auf.Neben dem Teich hat die Flurbereinigung einen Platz zum Verweilen mit Bänken, Spielwiese, Sandkasten und Schaukel geschaffen. Die Gläubigen empfing der Posaunenchor Kirchenreinbach mit Christine Vogel musikalisch. Im Gottesdienst sangen die vereinigten Kirchenchöre, geleitet von Martina Späth. Pfarrer Markus Vedder griff den Reinhard-Mey-Schlager "Über den Wolken" mit dem Entschwinden der Sorgen zum Vergleich mit der Bibelstelle für die Himmelfahrt Christi auf. Auch die Inversionslage mit kalten und warmen Luftschichten könne als Beispiel dienen. Während es unten trüb ist, strahlt oben die Sonne. Dies sei auch beim Geheimnis der Himmelfahrt so. Mit Glaube und Vertrauen gelte es, diese Grenze zu überwinden. Nach dem Segen lud der Ernhüller Kirchenvorstand zur Stärkung vom Grill und gemütlicher Unterhaltung ein.