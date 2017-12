Vermischtes Wiesau

111 Päckchen für Kinder in Not schickten Schüler der Grundschulen Wiesau, Friedenfels und Falkenberg auf die Reise. Organisiert von Elternbeirat und Schulleitung beteiligten sich die drei Schulen wieder an der Aktion "Geschenk mit Herz" des Vereins Humedica. Damit dürfen bedürftige Kinder in Rumänien, im Kosovo oder in Albanien, für die die Päckchen bestimmt sind, Weihnachtsfreude erleben. Grundschulkinder spüren Freude beim Verschenken und erleben Bescheidenheit, wenn es etwas ist, das vielleicht selbstverständlich ist: Auf die Reise zu Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren gingen Kuscheltiere und Süßigkeiten, Stifte und Malbücher, warme Handschuhe und Schals.