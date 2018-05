Vermischtes Edelsfeld

23.05.2018

Mit Eltern, Großeltern und Verwandten verbrachten die Kinder an der Grundschule Edelsfeld den Aktionstag "Altes Brauchtum". Er brachte ihnen das Leben in früheren Zeiten mit vielen Mitmachaktionen nahe. Werner Luber aus Bernricht besitzt das Geschick, alte Bräuche und Arbeitstechniken anschaulich zu demonstrieren. So lernten sie die altdeutsche Schrift, schlugen Nägel ein, stellten selbst Butter her und sahen beim Dengeln zu. Sie warfen Hufeisen, hörten alte Geschichten und erlebten, wie spannend und kurzweilig die Freizeit früher, auch ohne Tablet und Spielekonsole, war. Der Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl während des Aktionstags.