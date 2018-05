Vermischtes Ensdorf

14.05.2018

"Unter deinem Schutz und Schirm" war die Maiandacht, von den Kreuzberg-Musikanten aus Schwandorf musikalisch umrahmt, überschrieben. "Gott Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen dich besonders für Maria, dir du zur Mutter deines Sohnes gemacht hast. Sie ist unsere Fürsprecherin", betete Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein. In große Blöcke wie "Kultur und Musik", "Bibel und Gespräch", "Gebet und Meditation" und natürlich auch "Essen und Trinken" waren die vielen Programmpunkte zusammengefasst.

"Wir wollen Katholikentags-Feeling erzeugen", sagte Pater Liebenstein zur Programmvielfalt. Da musste Pater Ernst Kusterer, er wollte Impulse zu den Figuren in der Sakristei geben, bekennen: "Gegen die Schuhplattler-Kinder habe ich keine Chance". Die Kleinen vom Plattl- und Schenkelklopfer-Club Bavaria aus Amberg legten im Kloster-Innenhof so richtig los. Ob Reigentanz, Plattln, Tanz zur Amboss-Polka oder Watschnplattler - die Zuschauer waren begeistert. Gut besucht waren auch das Konzert des Blockflöten-Quartetts Klang-Hölzer aus Neunburg im Psallierchor und die Vorstellung geistlicher Lieder durch den Haselbacher Singkreis in der Hauskapelle. Derweil luden zur Klosterhof-Serenade die Kreuzberg-Musikanten in den Innenhof ein, Pfarrer Hermann Sturm zur Führung durch Asamkirche und Sakristei.Pater Thomas Lüersmann stand im Kreuzhang-Café für Gespräche über die Arbeit im Bildungshaus, Pater Ernst Kusterer zum Gespräch über "Wie leben eigentlich die Salesianer" bereit. Einer Gesprächsrunde über Papst Franziskus, das Erlebnis Sternenzelt und ein Gespräch zum biblischen Schöpfungsglauben und moderne Naturwissenschaften bot Pater Alfred Lindner an. Zu einer kreativen Begegnung mit Psalm 91 forderten Inge Roidl und Petra Schimmelpfennig auf.Im großen Klostergarten aber waren für Kinder Spiele und Spaß beim Stockbrot über offenem Feuer mit den Pfadfindern oder die große Baumschaukel, angetrieben durch Bruder Robert Reiner, der Renner. Die Leiterin der Umweltstation, Melanie Hahn, lud zur Mitarbeit in einer Naturwerkstatt für Kinder und später zum Sehen, Riechen und Schmecken bei einer Kräuterführung ein.Margit Reif lud zu heilsamen Singen, Tanz und Körpergebet, Berthold Göttgens zum Verweilen bei Marienbildern und Marienliedern, Bernard Müllers zum Nachgebet in die Pfarrkirche und Pater Thomas Lüersmann zum Komplet in die Hauskapelle ein. Die Multiinstrumentalisten Stefan Huber und Koma Lüderitz bereicherten bis zur späten Stunde im Innenhof die Klosternacht. Der Klosterladen war geöffnet und ergänzte den großen Flohmarkt des Freundeskreises Kloster Ensdorf im Kreuzgang. In der "Klosterschänke" sorgten Bruder Josef Bayerl & Co. für musikalische Unterhaltung, die Klosterküche verwöhnte mit Speis und Trank.