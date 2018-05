Grundschüler machen "Nachmittag der Musik" zu Erlebnis für alle Besucher

Vermischtes Freihung

14.05.2018

4

0 14.05.2018

Erst- bis Viertklässler der Josef-Voit-Grundschule sorgten dafür, dass sich der "Nachmittag der Musik" im Gemeindezentrum vielfältig und unterhaltsam für alle Zuschauer darbot. Rektorin Ulrike Frank hatte bei einem früherem Projekt festgestellt, dass die Kinder noch mehr können als lesen und schreiben. Dieses musikalische Vergnügen sollte nun dem Publikum nicht vorenthalten werden. Sie dankte den Kindern für die Übungsstunden, Tanzlehrerin Mariola Schertl, der Freihunger Theatergruppe für die Mikrofone, Stefan Blind, der für den Ton zuständig war und vor allem Helga Prechtl für Organisation und Logistik. Das Programm, durch das Prechtl führte, eröffneten alle Schüler mit "Gemeinsam lachen macht uns Spaß". Danach zeigten einzelne Schüler ihr Können an Instrumenten wie Klavier, Block- und Querflöte, Akustik- und E-Gitarre, Schlagzeug, Klarinette und Trompete. Bei den Tänzen wurden Themen von Biene Maja bis Fußball bemüht. Mit zwei heimatlichen Liedern erfreute die Freihunger Seniorengruppe, unter Leitung von Barbara Mohr, die Zuhörer. Das Schlusslied "In der Musik sind wir zuhaus" wurde von allen Schülern gemeinsam zum Besten gegeben. Bürgermeister Norbert Bücherl bedankte sich bei den Akteuren. Nach dem Aktionsnachmittag sorgte der Elternbeirat, voran Anja Pröm, in der Schule für den geselligen und kulinarischen Teil. Bild: rab