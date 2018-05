Politik Freudenberg

23.05.2018

1

0 23.05.2018

Große Investitionssummen meistern, und das ohne Neuverschuldung - das ist die Prämisse des Haushalts 2018 von Freudenberg. Einmütig mit allem Fraktionen und Stimmen genehmigt der Gemeinderat das Zahlenwerk.

Große Investitionen

Zahlreiche Projekte

Freudenberger Haushalt 2018 Rahmendaten



Verwaltungsetat 7 473 131 Euro Vermögensetat 5 893 948 Euro Gesamthaushalt 13 327 079 Euro



Verbindlichkeiten



Schuldenstand zum Ende 2017 5 209 182 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 1 246 Euro



Steuerhebesätze



Grundsteuer A und B 320 % Gewerbesteuer 380 %



Verwaltungshaushalt



Wichtige Einnahmen



Grund- und Gewerbesteuer 1 173 800 Euro Einkommen- und Umsatzsteuer-Anteil 2 711 600 Euro Schlüsselzuweisung 1 038 000 Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 095 640 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke 690 100 Euro Konzessionsabgabe 96 000 Euro



Wichtige Ausgaben



Personal 1 530 890 Euro Kreisumlage 1 725 982 Euro Gewerbesteuerumlage 75 000 Euro Zuführung an Vermögenshaushalt 1 141 018 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke und an soziale Einrichtungen (Kindergärten und Krippe) 779 900 Euro sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1 553 240 Euro Zinsausgaben 36 000 Euro



Vermögenshaushalt



Wichtige Einnahmen



Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1 141 018 Euro Entnahme von Rücklagen 752 630 Euro Darlehensaufnahmen 300 000 Euro Zuweisungen und Zuschüsse 2 116 950 Euro Beiträge 1 172 500 Euro Investitionspauschale 126 500 Euro



Wichtige Ausgaben



Breitbanderschließung 58 000 Euro Feuerschutz 67 700 Euro Investitionen in Schulen 1 182 400 Euro Dorferneuerung Bühl 830 000 Euro Erschließung Baugebiet Aschach-Ost 1 696 148 Euro Straßen- und Wegebaumaßnahmen 296 300 Euro Kläranlagen und Kanalbaumaßnahmen 392 000 Euro Tilgungen 336 000 Euro Wasserversorgung 149 200 Euro Sanierung altes Forsthaus in Freudenberg 640 000 Euro (sche)

Die Steuern und Zuweisungen machen die gute Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich und sichern damit die Investitionen der Gemeinde Freudenberg ohne eine Neuverschuldung. Bürgermeister Alwin Märkl

Bürgermeister Alwin Märkl und Kämmerer Richard Zweck erläuterten in der Gemeinderatssitzung die Eckpunkte des Etats. Der Verwaltungshaushalt schließt mit insgesamt 7 473 131 Euro ab. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 637 204 Euro. Die Personalausgaben wurden entsprechend den tariflichen Vorgaben angepasst. Der Ansatz für die Zuführung zum Vermögenshaushalt sei gegenüber 2017 um 564 487 auf 1 141 018 Euro angestiegen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer blieben unverändert.Märkl zeigte sich erfreut über die gute Entwicklung von Steuern und Zuweisungen. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie Schlüsselzuweisungen hätten sich im Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 603 000 Euro erhöht. "Die Steuern und Zuweisungen machen die gute Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich und sichern damit die Investitionen der Gemeinde Freudenberg ohne eine Neuverschuldung", stellte der Bürgermeister fest.Märkl verwies auf die großen Investitionssummen, die über Geschäftsbesorgungsverträge abgewickelt würden und im Haushalt folglich nicht veranschlagt seien. So stehe die Abwasseranlage Oberland zur Abrechnung an. Die Sanierung der Kläranlage Freudenberg werde noch heuer ausgeschrieben. Der Bau der Abwasserbeseitigung Immenstetten mit Erneuerung der kompletten Wasserleitung solle 2018 vergeben werden. Mit den endgültigen Beschlüssen für die Sanierung und Sicherung der Wasserversorgung im Gemeindebereich rechne er bis zum Herbst, so dass auch hier mit der Ausschreibung der Arbeiten begonnen werden könne.Als weitere große, im Haushalt 2018 enthaltene Projekte erwähnte das Gemeindeoberhaupt im Bereich der Abwasserbeseitigung die Dorferneuerungsmaßnahme Bühl, die Sanierung des alten Forsthauses in Freudenberg und die Sanierungen in der Mittelschule Wutschdorf. Schwerpunkte der kommenden Jahre seien gemäß dem Investitionsplan die Breitbanderschließung im dritten Förderverfahren (Höfeprogramm) samt Inanspruchnahme des Bundesförderprogramms zur Strukturplanung, die Erschließung von Baugebieten in Lintach, Freudenberg und Etsdorf und Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen.Weiterhin nannte er die Sanierung und Instandhaltung von Straßen, die Weiterführung der Dorferneuerung Lintach, die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Witzlricht und des Langangerwegs, Brückensanierungen, die Dorferneuerung Greßmühle, die Sanierung der Kläranlage Freudenberg, Kanal- und Ortskern-sanierungen, die Einrichtung eines gemeindlichen Bauhofs, der Gehwegneubau im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße 2399 in Wutschdorf und der Bau von Wegen im Zuge des AOVE-Projekts Kernwegenetz.Nicht unerheblich dürften laut Märkl dir Kosten für die Sanierung der Wasserversorgungsanlage mit Brunnenbau oder den Anschluss an die Stadtwerke Amberg sowie für die Sanierung der Hochbehälter und die Leitungsneubauten zur Sicherung der Wasserversorgung sein.