Vermischtes Hohenburg

23.05.2018

3

0 23.05.2018

Adertshausen. Engagement, Gemeinschaft und Heimatverbundenheit zeichnet den Katholischen Frauenbund in Adertshausen aus. In den vergangenen Tagen feierte die rührige Gemeinschaft mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Stettkirchen und einem Festabend im Burggarten ihr 40-jähriges Bestehen. Der Festabend war auch die gute Gelegenheit, allen zu danken, die sich teilweise schon seit Jahrzehnten beim Frauenbund engagieren. Seitens der Pfarrei Adertshausen bedankte sich Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler für die Arbeit in der Pfarrei. Vom Bezirksverband Amberg war Irene Zeller gekommen und vom Diözesanverband aus Regensburg Luise Fischer. Mit der silbernen Ehrennadel des Diözesanverbandes für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Hedwig Greiner, Marianne Hölldobler, Erika Jobst, Marianne Kosel, Lucia Manhart, Barbara Meckl, Veronika Reindl, Franziska Rothut, Margarete Schieß, Edeltraud Seitz, Anna Semmler und Maria Ziereis geehrt. Den Jubilaren gratulierten sowohl Irene Zeller vom Bezirk Amberg und Luise Fischer (Zweite und Dritte von rechts) vom Diözesanverband Regensburg sowie Pfarrer Hans-Jürgen Zeitler (rechts) zusammen mit Ruhestandspfarrer Elmar Albert (vorne, Dritter von rechts). Bild: Böhm