17.05.2018

Mendorferbuch. "Mit vereinter Kraft haben wir den Bau geschafft", sagte Feuerwehrvorstand und Zimmermann Markus Weigert beim Richtfest des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus in Mendorferbuch. Unter der Federführung von Markus Weigert, Johann Inselsberger und Thomas Meckl hat die Mannschaft diesen wichtigen Abschnitt geschafft.Nur durch den Zusammenhalt sei es möglich gewesen, innerhalb weniger Wochen den Rohbau fertigzustellen. Der Anbau war nötig geworden, um den notwendigen Platz im Feuerwehrgerätehaus für das neue Löschfahrzeug zu schaffen. Zusätzlich entstand ein Zusatzraum, der als Schulungs- oder auch als Lagerraum genutzt werden kann. Die meisten Arbeitsleistungen werden von Mitgliedern der Feuerwehr Mendorferbuch-Egelsheim geleistet. Die Materialkosten übernimmt der Markt Hohenburg. Auf etwa 30 000 Euro werden die Anbaukosten geschätzt.Mit der Auslieferung des neuen Löschfahrzeuges rechnet die Feuerwehr Mendorferbuch zum Jahresende 2018. Bis dahin sind auch die restlichen Ausbauarbeiten und die baulichen Veränderungen im bisherigen Feuerwehrgerätehaus abgeschlossen, so die Planungen.