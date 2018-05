Politik Kastl

23.05.2018

2

0 23.05.2018

Die Anwohner der neu gebauten B 299 im Ortsbereich von Kastl müssen keine Straßenausbaubeiträge bezahlen. Wie bei der Hauptversammlung der CSU Pfaffenhofen außerdem zu hören war, wird es wieder ein Johannisfeuer beim Knipferfelsenfest geben.

Programm vorgestellt

Kastl/Pfaffenhofen. Der CSU- Ortsvorsitzende von Pfaffenhofen freute sich über einen guten Zuspruch bei der Hauptversammlung im Gasthof zum Schweppermann. Interesse an der Jahresbilanz zeigten auch Kreisvorsitzender MdL Harald Schwartz sowie die Ortsvorsitzenden Stefan Braun von Utzenhofen und Andreas Otterbein von Kastl.Nach der üblichen Tagesordnung folgten die Neuwahlen der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl. In geheimer Wahl vereinigten folgende Mitglieder die meisten Stimmen auf sich: Jürgen Rubenbauer und Josef Piehler; Ersatz sind Elisabeth Polster und Willibald Hertwich. Anschließend stand der langjährige Ortsvorsitzende und jetzige Kassenverwalter Josef Piehler im Mittelpunkt. Er bekam für 40 Jahre Treue zur CSU eine Urkunde. In der Diskussion erläuterte Harald Schwartz die derzeitig wichtigsten politischen Vorhaben der CSU. Er nannte die Proteste zum neuen Polizeiaufgabengesetz ein wahltaktisches Manöver der anderen Parteien und Gruppierungen, da die einzigen Neuerungen die vorgesehenen Body-Cams und die vorbeugende Verbrechensbekämpfung und Datenspeicherung seien.Im zweiten Thema ging es um den Flächenverbrauch. Hier meinte Harald Schwartz, dass Bayern ein Flächenland sei und zum Beispiel nicht mit Baden-Württemberg verglichen werden könne. Käme hier eine Regelung, hätte das Auswirkungen auf alle Bauvorhaben, wie etwa Radwege, Parkplätze, Autobahnausbauten, Wohnsiedlungsbau etc. "Jeder will ein Häuschen im Grünen, keiner will in alte marode Gebäude im Ortskern", betonte der Landespolitiker.Weiter meinte der Kreisvorsitzende, dass die CSU zum 1. Januar 2018 die Straßenausbaubeiträge abgeschafft hat. Auf die Kastler Situation mit dem Neubau der B 299 im Ortsbereich von Kastl durch Bürgermeister Stefan Braun angesprochen, meinte Harald Schwartz, nachdem die gesamte Maßnahme derzeit noch nicht abgerechnet sei, könnten auch keine Gebührenbescheide erlassen werden. Dies bedeute, dass der Freistaat Bayern dem Markt Kastl den Anteil der Anlieger an den Baumaßnahmen erstatte. "Eine große Freude für die Betroffenen", wie Stefan Braun meinte.Weiter meinte der Kastler Bürgermeister, dass im kommenden Jahr die Dorferneuerung in Pfaffenhofen über die Bühne gehen wird. Ein Planungsbüro wurde mit der Ausarbeitung beauftragt.Jürgen Rubenbauer dankte allen, die sich zur Wahl als Delegierte zur Verfügung gestellt hatten, und stellte die Aktivitäten fürs kommenden Jahr vor: Am Samstag, 16. Juni, wird das Johannisfeuer am Knipferfelsen steigen. "Hoffentlich haben wir heuer mehr Glück mit dem Wetter, da im vergangenen Jahr das Johannisfeuer wegen erhöhter Waldbrandgefahr abgesagt werden musste".Ansonsten seien ein politischer Frühschoppen im Gasthof Schweppermann im September, ein Preisschafkopf und das Lady-First mit den anderen Ortsverbänden geplant.