23.05.2018

Seniorenkreis der KLB Utzenhofen übergibt Spende

Utzenhofen. Seit vielen Jahren organisiert die Vorsitzende Margarete Hollweck vom Seniorenkreis der Katholischen Landvolkbewegung Utzenhofen Ausflugsfahrten, aber auch kirchliche Veranstaltungen.Diesmal wurde in die Lourdesgrotte am Schwärzberg in Utzenhofen zu einer Maiandacht eingeladen. Anschließend traf man sich im Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen. Bei dieser Gelegenheit stellte sich der neue Diözesanpfarrer für KLB und KLJB, Udo Klösel, vor. Pfarrer Klösel ist seit Herbst 2017 im Diözesanzentrum für diesen speziellen Bereich verantwortlich. Außerdem wirkt er als Pfarrer in St.Josef/St.Paul in Regensburg.Vorsitzende Margarete Hollweck übergab bei dieser Gelegenheit an Diözesanpfarrer Klösel eine Spende über 400 Euro zur Weitergabe an die Senegal-Hilfe. Das Geld war durch die verschiedensten Aktionen des Seniorenkreises Utzenhofen, wie zum Beispiel Kaffeeklatsch im Pfarrheim, zusammengekommen.