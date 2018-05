Am Ende einer erfolgreichen Saison zieht der Sportkegelclub Fortuna Neukirchen bei der Jahreshauptversammlung eine durchweg positive Bilanz. Keine Mannschaft steigt ab, und eine stößt sogar in ungeahnte Höhen vor.

Endlich in der Landesliga

Jugend auf gutem Weg

Ehrung für die Besten

Fortuna NEukirchen Neuwahlen



1. Vorsitzender: Markus Luber



2. Vorsitzende: Erika Horn



1. Sportwart: Uwe Rupprecht



2. Sportwart: Andrea Übelacker



Jugendwart: Daniel Witt



1. Kassiererin: Kathrin Niebler



2. Kassiererin: Andrea Übelacker



Schriftführerin: Barbara Berlinski. (ruw)

Vorsitzender Markus Luber verwies in seinem Bericht neben den sportlichen Erfolgen vor allem auf die gesellschaftlichen Höhepunkte des abgelaufenen Jahres. Das Hobby-Kegelturnier mit anschließendem Fest wird von der Bevölkerung seit Jahren sehr gut angenommen und stelle auch eine wichtige Einnahmequelle für die Fortuna dar. Aktivitäten wie der Keglerausflug, die Maiwanderung sowie die Weihnachtsfeier tragen zur großartigen Stimmung im Club bei.Kathrin Niebler, bei der Fortuna seit Jahren für die Finanzen verantwortlich, bestätigte die solide finanzielle Lage des Vereins. Größere Ausgaben wie der Kauf von Trikots und Trainingsanzüge seien bezahlbar, da der Verein gut wirtschafte.Sportwartin Andrea Übelacker berichtete von einer schwierigen Saison der Frauen nach dem Aufstieg in die Bezirksliga A. Diese Klasse hielten sie letztlich als Achte. Im Männerbereich machte Sportwart Uwe Rupprecht keinen Hehl aus seiner Freude über den endlich erreichten Aufstieg der 1. Mannschaft in die Landesliga, der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Souverän fuhren sie in der Bezirksoberliga, trotz einiger Verletzungssorgen, die Meisterschaft ein.Der 2. Mannschaft gelang nach einer durchwachsenen ersten Saison in der Bezirksliga Nord ein toller vierter Platz. Auch die 3. Mannschaft konnte nach dem Aufstieg in die Kreisklasse mit Platz sieben zufrieden sein.Stolz ist die Fortuna vor allem auf die neu gegründete Jugendmannschaft. Sie schloss ihre Premierensaison als Dritte in der Bezirksliga ab. Rupprecht hob dabei vor allem den großen Trainingsfleiß der Jugendlichen hervor.Neben Mannschaftsergebnissen ließen auch einige Einzelerfolge aufhorchen. Bei 13 Disziplinen auf Kreisebene sammelten die Neukirchener ebenso viele Medaillen, darunter sechs in Gold. Herausragendes leisteten Andrea Übelacker und Waltraud Seibold, die bei den Bezirksmeisterschaften Gold und Silber gewannen und damit, wie auch Dieter Deyerl, für die bayerische Meisterschaft qualifiziert sind. Auch im Jugendbereich war die Fortuna auf Bayernebene vertreten. Jonathan Morlang errang mit dem Bezirkskader den vierten Platz bei den bayerischen U 14-Meisterschaften in München. "Die Fortuna vertritt die Gemeinde seit Jahrzehnten weit über die Grenzen der Oberpfalz hinaus hervorragend", stellte Bürgermeister Winfried Franz in seinem Grußwort anerkennend fest.Andrea Übelacker, Markus Luber, Patrick Hiltl, Matthias Weiß sowie Jonathan Morlang und Oliver Hampl wurden im Anschluss als Beste ihrer Mannschaften mit Pokalen belohnt. Ebenso wurden die Clubmeister Günter Rupprecht und Andrea Übelacker ausgezeichnet. Die Jugend erhielt für ihren dritten Rang in der Bezirksliga Medaillen.Dass sich die Fortuna in stabilem Fahrwasser befindet, zeigte auch die Neuwahl des Vorstands, die nur geringfügige Änderungen brachte.