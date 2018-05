Freizeit Rieden

Unglaublich viel Zeit und Leidenschaft investieren wahre Liebhaber in ihr Fahrzeug, schrauben hier, schleifen da, polieren, lackieren und restaurieren, so oft es die Zeit erlaubt. Das Ergebnis zeigen einige von ihnen am Pfingstsonntag, 20. Mai.

Das Programm Beginn ist um 9 Uhr. Von 10 bis 17 Uhr werden die Fahrzeuge von einer fachkundigen Jury in verschiedenen Kategorien bewertet. Diese legt ein Hauptaugenmerk auf Lackierung, Motorraum und Innenausstattung sowie den Gesamteindruck des Autos. Beim Sound-Off-Wettbewerb von 11 bis 15 Uhr wird mancher die Ohrstöpsel zücken, denn dabei kann es richtig laut werden: Gesucht wird dann nämlich die dezibelreichste in einem Fahrzeug eingebaute Musikanlage.



Gegen 17.30 Uhr ehrt die VW-Audi-Gemeinschaft Vilshofen mit über 130 Pokalen die Halter besonders herausragender Fahrzeuge. Neu dabei sind heuer das "am tiefsten gelegte" Auto sowie die Sonderkategorie Kreuth-Spezial und natürlich der begehrte Best of Show (schönstes Auto am Platz). Infos zum 15. Internationalen VW- und Audi-Treffen bei Bastian Dürnhofer (0151/18 46 10 94).

Mehrere Hundert Fahrzeuge der Marken VW und Audi sind beim 15. Internationalen VW- und Audi-Treffen auf dem geteerten Campingplatz hinter dem Waldhotel in Kreuth bei Rieden zu sehen.Neben den Tuning-Fans gibt es aber auch die echten Nostalgiker, die ihre Oldtimer im Originalzustand erhalten und hüten wie ihren Augapfel. Von alledem wird es am Pfingstsonntag auf dem Campingplatz in Kreuth reichlich zu bestaunen geben - vom bis ins letzte Detail durchgestylten Tuningfahrzeug bis zum Oldtimer.An die 400 Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Seat und Skoda erwarten die Veranstalter. Sie haben Anmeldungen aus der Schweiz, Italien, Österreich und Tschechien. Das "VW Evolution Team Vilshofen" veranstaltet das Treffen heuer bereits zum 15. Mal. Am Pfingstsonntag sind wieder zahlreiche Aussteller vor Ort. Vom Airbrusher über Anbieter von Pflegeprodukten, Glasgravierer, T-Shirt- und Aufkleberdrucker bis DB-Messung (Lautstärke der Musikanlage) ist alles vertreten. Für Verpflegung ist mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem, Brezen, Käse- oder Wurstsemmeln, Getränkepavillon und einem Eisstand gesorgt.