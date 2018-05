Freizeit Schmidmühlen

18.05.2018

18.05.2018

Die Pfarrei lädt die Senioren in das Pfarrheim zum Seniorennachmittag ein. Das Thema lautet "Muttertag, Österreich, Walzerreise". Was folgt sind einige Überraschungen.

Das Organisationsteam hatte sich für die Gestaltung des Nachmittags wieder sehr viel einfallen lassen. Pfarrer Werner Sulzer freute sich über den vollen Saal. Zu Beginn des kurzweiligen Nachmittags waren Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbüfett angerichtet. "Ja, wo man singt, da lass dich nieder", sagte Elisabeth Schönberger, ehe sich das Organisationsteam mit Marianne Fleischmann, Elisabeth Schönberger, Emma Weigert, Anna Dobler, Thekla Weinmann, Renate Brechler und Elvira Klesse zu einer Schunkel-Walzerreise aufstellte.Nach der bekannten Melodie "Heid kumma d'Engerl auf Urlaub nach Wean", wurden verschiedene Reime vorgesungen. Auch die anwesenden Senioren schunkelten bei den Liedern im Walzertakt. In einem kleinen Sketch "Leid gibt's da" führten Marianne Fleischmann, Thekla Weinmann und Elisabeth Schönberger die Anwesenden in ein Haus nach Wien. "Mann und Frau schauen zum Fenster raus und begutachten die vorbeilaufenden Anwohner". So wurde mal über die Kleidung oder Frisur und vieles mehr geplaudert. Sie mimten zwei echte Ratschkatln, die kein gutes Haar an den vorbeilaufenden Leuten ließen. "Und hör i a Musi, dou bleib i glei steh", so Renate Brechler. Ein Sketch von Toni Laurer durfte natürlich bei dem kurzweiligen Nachmittag nicht fehlen, bei dem Vater, Mutter und Sohn einen Berggipfel erklimmen. Zum Muttertag gratulierte Marianne Fleischmann mit einem lustigen Gedicht. Anschließend erhielten alle Anwesenden zum Dank eine Rose vom Organisationsteam.