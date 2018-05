Freizeit Schnaittenbach

14.05.2018

In zwei Fünfergruppen wurde im Modus jeder gegen jeden auf zweimal zwölf Minuten gespielt. In beiden Gruppen wurde nicht nur viel Einsatz gezeigt, sondern der Spass am Volleyball stand im Vordergrund. Im Hobbypool gab es einen spannenden Zweikampf zwischen dem Turnierfavoriten "I wois niad" (CSV-Sportverein) und dem Team Freimberger.

Nachdem das direkte Duell remis endete, entschied ein einzelner Satz am Ende zugunsten der Freimberger zum Gewinn des Wanderpokales. Den dritten Platz holten sich die Volleyballzwerge aus Weiden vor S.O.S. aus Schwend und der KJK Wernberg.Die Leistungsgruppe sah vor Beginn nur einen Sieger - die Schnaittenbacher Senioren unter dem Namen TuS-Oldies und mit riesiger Spielerfahrung: Kapitän Markus Hiltl und seine Mannen gewannen ihre vier Partien mehr oder weniger deutlich. Rang zwei ging an das Team Mamas & Papas vom Veranstalter. Sehr spannend verlief der Kampf um Rang drei - am Ende entschied ein Satzgewinn zugunsten der TuS-Damen II vor den beiden Mannschaften des TSV Stulln.Abteilungsleiter Günter Dobmeier dankte bei der Siegerehrung allen Teilnehmern für ihren fairen Umgang und seinem Helferteam für die Unterstützung.Er überreichte an jeden Kapitän ein Brotzeitpaket und an Karin Nanka vom Team Freimberger und Markus Hiltl von den "TuS-Oldies den Wanderpokal, den beide Mannschaften 2019 verteidigen möchten.