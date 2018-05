Stamm-Trachtler singen, musizieren und sammeln am Annaberg

23.05.2018

Musik- und Gesangsgruppen des Heimat- und Trachtenvereins Stamm gestalteten eine Maiandacht zum Abendlob in der Wallfahrtskirche St. Anna. Gemeindereferentin Maria Witt begrüßte die versammelte Gemeinde. Die Sulzbacher Sänger, der Sulzbacher Zweigesang und das Duo Morgenschweis/Lommer wechselten sich mit der Sulzbacher Stubenmusi ab. Zwischen den Musikstücken gab es Lesungen und Gebete. Unüblich ist eine Kollekte bei einer Maiandacht, aber Konrad Stauber vom Heimat- und Trachtenverein sammelt für die Renovierung der St. Marienkirche in Sulzbach. Der wunderbar abgestimmte Klang der Gesangsgruppen und die einfühlsam vorgetragen ruhigen Stücke der Sulzbacher Stubenmusi gipfelten im Auftritt von Sabine Morgenschweis und Bruni Lommer, die mit dem a capella gesungenen "Ave Maria, wenn ich ein Glöckchen wär" alle Maiandacht-Besucher in den Bann zogen. Den Schlusspunkt setzte das gemeinsam gesungene Lied "Segne du Maria". Bild: müb