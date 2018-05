Vermischtes Ursensollen

23.05.2018

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich im Gemeindebereich Ursensollen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger tödlich verunglückte.

Wie die Polizei mitteilte, wollten der Jugendliche und seine beiden Begleiter mit ihren Mofas bei Oberhof von der Ortsverbindungsstraße Ullersberg auf die Kreisstraße 4 in Richtung Ursensollen einbiegen. Der 15-Jährige bog als erster in die Kreisstraße ein und übersah dabei ein aus Richtung Ursensollen fahrendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 44-jährigen Ambergers.Der Autofahrer konnte trotz Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Mofafahrer nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde nach dem Anstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb schwerstverletzt im Bankett liegen.Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen der verständigten Rettungssanitäter und Feuerwehrkräfte aus Ursensollen blieben erfolglos. Der Jugendliche erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Autofahrer sowie die Begleiter des Jugendlichen erlitten einen Schock und wurden durch die Sanitäter sowie das Kriseninterventionsteam betreut.Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 11.000 Euro.