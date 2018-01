Vermischtes Waidhaus

18.01.2018

1982

0 18.01.20181982

65 Feuerwehrmänner, Polizisten und Helfer vor Ort kämpfen sich mit ihren Einsatzfahrzeugen durch das Schneegestöber am Mittwochabend Richtung Waidhaus. Sie begeben sich selbst in Gefahr, um Personen aus einem angeblich brennenden Haus zu retten. Als sie ankommen, finden sie nichts - außer geschockte Bewohner.

Die Einsatzkräfte wussten nicht, wie viele Personen in dem Haus wohnen. Sie waren auf alles vorbereitet. Jürgen Meyer, Stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle

Mittwochabend, 21.15 Uhr. Alarm bei der Integrierten Leitstelle. Eine Frau meldet, dass Rauch aus den Fenstern eines Hauses in Waidhaus quillt. Sie gibt der Leitstelle eine genaue Adresse durch. Eine Person - eventuell auch mehrere - sollen im Gebäude sein und sich in Gefahr befinden.Die Feuerwehren aus Vohenstrauß, Eslarn, Pfrentsch, Hagendorf und Waidhaus sowie vier Rettungswagen, ein Arzt, ein Einsatzleiter und ein Helfer vor Ort machen sich sofort auf den Weg - begeben sich bei starkem Schneefall und glatten Straßen selbst in Gefahr, um so schnell wie möglich am Einsatzort zu sein, Menschenleben zu retten. "Die Einsatzkräfte wussten nicht, wie viele Personen in dem Haus wohnen. Sie waren auf alles vorbereitet", informiert Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle Weiden. Als die ersten Retter bei der Adresse ankommen, erwartet sie das Unerwartete: Nichts. Kein Rauch dringt aus den Fenstern, keine Bewohner, die panisch versuchen, aus einem brennenden Haus zu fliehen. Es ist still im und um das Anwesen."Wir wussten nicht, was los war. Wir dachten, es handelt sich um einen Brand mit einer oder mehreren Personen in Gefahr. Deshalb haben wir geklingelt - und standen vor völlig überraschten und geschockten Bewohnern", erinnert sich Hans-Peter Müller, zweiter Kommandant der Feuerwehr Waidhaus. Er war mit 17 Mann vor Ort. "Eine komische Situation. Aber letztendlich sind wir froh, dass nichts passiert ist. Es hätte viel schlimmer kommen können." Die Helfer informieren ihre Kollegen, die noch unterwegs sind. Fünf Wagen kehren um, brechen den Einsatz noch während der Anfahrt ab."Schlimm" war der Vorfall jedoch für die 82-jährige Hausbewohnerin und ihren Sohn, der im Dachgeschoss lebt. "Ich bin nervlich immer noch völlig am Ende. Wer macht denn so etwas? Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Bei uns hat es nicht gebrannt", ist die Waidhauserin einen Tag nach dem Einsatz immer noch fassungslos. Die Frau öffnete in den späten Abendstunden die Tür - und stand etlichen Einsatzkräften gegenüber. "Eine unvorstellbare und schreckliche Situation. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was los ist. Ich hatte eine Kerze in der Küche an, aber die steht auf Glas. Da kann nichts passieren. Sie hat nicht einmal geraucht." Hinter der Frau liegt eine schlaflose Nacht, stundenlang habe sie versucht, sich mit Fernsehen von dem "Schock" abzulenken. Noch immer sei sie "aufgewühlt und ratlos". "Und ich denke darüber nach, wer uns das absichtlich angetan hat. Aber die Feuerwehrleute, und auch der Rettungsdienst haben sich Zeit genommen und mit uns gesprochen. Das hat geholfen."Doch was ist am Mittwochabend passiert? War es ein Fehlalarm, sind die Rettungskräfte versehentlich in ein falsches Waidhaus geschickt worden - oder wollte die Anruferin die Helfer absichtlich zu einem angeblichen Brand schicken, den es nie gegeben hat? "Aktuell überprüfen wir den Sachverhalt in Waidhaus - auch, ob es sich um einen Missbrauch von Notrufen handelt. Wir stehen aber noch ganz am Anfang", informiert Martin Zehent, Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß.Noch sei es zu früh, um sichere Auskünfte geben zu können. Auch, ob die Beamten noch einmal mit der Anruferin in Kontakt getreten sind, könne er im Moment nichts sagen. Bestätige sich allerdings, dass die Frau die Retter absichtlich zu diesem fiktiven Brand geschickt hat, erwarte sie eine Anzeige.