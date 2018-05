Sie sahnen richtig ab: Die Kegler des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) Weiden kehren mit sechs Bayerischen Meistertiteln im Einzel aus Straubing heim.

Auch die beiden Herrenteams, die an den Start gingen, dürfen nun zur Deutschen Meisterschaft fahren. Diese findet am 13. bis 15. Juli in Augsburg statt.In Straubing holten sich im Einzel in den verschiedenen Klassen Peter Höhn in der Klasse MKH 1 mit 444 Holz, Werner Bernd (MKH 2) mit 456 Holz, Johannes Sier (MKH 4) mit 470 Holz, Manfred Ziegler (SKH 2) mit 434 Holz, Schell Gerlinde (SKD 2) mit 340 Holz und Hegebart Gisela (SKD 3) mit 416 Holz die Titel. Einen zweiten Platz belegten Andrea Imbs, Robert Moller, Gert Erben und Gerhard Sterker. Auf den dritten Platz kamen Stefan Schmucker und Manfred Thorenz. Sie schoben alle über 400 Holz.Bei den Damen belegten Edith Spachtholz mit 407 Holz und Petra Irlbacher mit 356 Holz den 4. Platz. Manuela Wirnitzer wurde mit 351 Holz Fünfte. Schließlich setzte sich Detlef Götz in der SKH 4 mit 416 Holz auf den 4. Platz.Zwei Herrenteams traten für den BVS an. Die 1. Mannschaft kegelt mit Manfred Thorenz (417), Thorsten Hartmann (395), Ralph Wirnitzer (447), Peter Höhn ( 429), Robert Moller (363) und Johannes Sier ( 434) insgesamt 2485 Holz. Die 2. Mannschaft kam auf erfreuliche 2712 Holz mit Manfred Ziegler (406), Detlef Götz (450), Gerhard Sterker (470), Stefan Schmucker (479), Gert Erben (426), Bernd Werner (481). Bayerischer Meister wurde das 2. Team des BVS mit 2712 Holz vor der 1. Mannschaft mit 2485 Holz. Fürth belegte mit 2322 Holz den 3. Platz und fährt auch zur "Deutschen".