Das ist der Schrecken jedes Autofahrers: Die Radmuttern sind locker, der Reifen geht ab. Passiert ist das einem Weidener am frühen Samstagnachmittag. Der 30-Jährige hatte Glück.

Der Reifen verkeilte sich laut Polizei im Radkasten seines Pkw, und er konnte sein Auto auf der Straße halten. Auf der Fahrt Richtung Regensburg auf der A 93 hatte der Mann ein ungewöhnliches Geräusch bemerkt. Er verließ die Autobahn, um über die Landstraße nach Hause zurückzukehren. Auf dem Weg sprang der linke Vorderreifen von der Achse und verkeilte sich. Der 30-Jährige äußerte den Verdacht, dass ein Unbekannter die Schrauben des Vorderrades gelockert hat, als es am Samstag zwischen 0.45 und 13.30 Uhr in der Moltkestraße geparkt war. Eine Werkstatt muss nun noch klären, ob ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist.