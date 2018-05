"Tschakka, du schaffst es!" Mit solchen Sprüchen machen die Schüler der FOS/BOS den diesjährigen Abiturienten Mut. Seit Montag hat für 451 Weidener Fach- und Berufsoberschüler das Abitur begonnen. Los ging es mit dem Fach Deutsch. Am Dienstag steht das Profilfach am Plan. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am Donnerstag mit Englisch und tags darauf mit Mathematik weiter. Während 204 Abiturienten den einwöchigen Prüfungsmarathon im Schulhaus absolvieren, schwitzen die restlichen Schüler in der Max-Reger-Halle über den Aufgaben. Schulleiterin Gabriele Dill überzeugte sich auch dort vom ordnungsgemäßen Prüfungsablauf. Bild: swi