Im Februar hatte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß seine Weidener Soldaten des Artilleriebataillons 131 während ihres KFOR-Auslandseinsatzes im Kosovo besucht . "Mit einem kleinen Stück Heimat möchte ich mich vielmals für die freundliche und sehr informative Aufnahme vor Ort bedanken. Ich habe dort viel über die Bundeswehr gelernt", so Oberbürgermeister Kurt Seggewiß . Für die Soldaten gibt es jetzt 100 Liter Gambrinus-Bier.

Seggewiß empfing zur symbolischen Übergabe eines Sechser-Tragerls Bierspezialitäten den stellvertretenden Kommandeur des Artilleriebataillons 131, Oberstleutnant Frank Bergemann sowie Hauptmann und Stadtrat Hans-Jürgen Gmeiner. Mit dabei: Brauereigeschäftsführer Steffen Hartmann . Das flüssige Dankeschön (100 Liter Festbier) wurde bereits auf den Weg nach Prizren gebracht. "Wir bedanken uns herzlich für diese Aufmerksamkeit", sagte Bergemann. Aus eigener Erfahrung in Auslandseinsätzen ergänzte Gmeiner: "Man freut sich über jeden Gruß aus der Heimat."Gambrinus-Chef Hartmann freute sich, den Soldaten die Wartezeit auf ein "kühles Festbier" zurück in der Heimat somit verkürzen zu können. Abschließend verkündete der Oberbürgermeister, dass ein zweites Weidener Ortsschild für die Standortverlegung von Prizren nach Pristina bereits in Arbeit ist. Das erste bleibt zum Andenken in Prizren.