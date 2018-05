Viel Beute machten Unbekannte zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in einer Kfz-Firma in der Frauenrichter Straße. Offenbar hatte ein Anlieferer vergessen, die Tür zu versperren. Unbekannte nutzten das. Sie stahlen ein Steuergerät, eine Ladestation, ein Sende- und Empfangsgerät (jeweils Marke Hella-Gutmann) sowie einen Scheibenschneider und eine Plastikverkleidung der Marke Belron Technical samt Koffer für die Geräte. Das Diebesgut hat einen Wert von 5000 Euro. Der Tatort liegt an der belebten Frauenrichter Straße - deshalb hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise an die Polizei Weiden, Telefonnummer 0961/401-320.