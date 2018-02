Kultur Windischeschenbach

17.02.2018

Der Auftritt von Anna Piechotta am Samstag, 17. Februar, in der Mehrzweckhalle fällt aus. Wie Florian Ascherl von der Kleinkunstbühne Futura 87 mitteilte, musste die Künstlerin wegen eines Todesfalls in der Familie ihre Reise nach Windischeschenbach absagen. Ein Nachholtermin sei derzeit nicht geplant. Die Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgeben werden.