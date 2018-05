Neun Frauen aus der Gegend um Auerbach (Kreis Amberg-Sulzbach) feiern Junggesellinnen-Abschied in Tirol. Doch plötzlich bricht ein Feuer aus.

Die Poltergruppe aus dem Kreis Amberg-Sulzbach war am Samstag, 19. Mai, auf einer Ferienhütte in den Tiroler Bergen.Gegen 10.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am Ziller zu einem Brand auf den Zellberg zur Hütte alarmiert. Auf 1.500 Metern kam es im Bereich des Kamins zu einem Schwelbrand. Die Bewohnerinnen versuchten noch selbst mit Feuerlöschern den Brand zu löschen, mussten sich dann aber in Sicherheit bringen.Die Feuerwehr konnte eine Gasflasche sowie das heiße Brandgut ins Freie bringen und nach zwei Stunden den Einsatz beenden. Verletzt wurde nach Auskunft der Polizei Zell am Ziller niemand.