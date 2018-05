Vermischtes Freudenberg

23.05.2018

Jetzt weisen sie Wanderern und Spaziergängern wieder den Weg, die "Vier Tafeln" auf dem Steinköppl bei Ellersdorf. Gleich unterhalb des Gipfels kreuzen sich zwei Altstraßen, die bis heute als wichtige Waldwege dienen. Seit jeher stehen hier die "Vier Tafeln", die in Richtung der Orte Ellersdorf, Rottendorf, Trisching und Etsdorf weisen. Der Name "Vier Tafeln" hat sogar als Flurbezeichnung Eingang in den Sprachgebrauch gefunden. Reinhard Riedhammer (Zweiter von links) und Robert Piehler (rechts) von den Bayerischen Staatsforsten montierten jetzt die neuen Wegweiser. Sie wurden dabei von Richard Demleitner und seinen Enkeln Paul und Felix unterstützt. Demleitner hatte die Malerarbeiten unentgeltlich übernommen. Bild: gri