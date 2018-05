Politik Hirschau

23.05.2018

23

0 23.05.201823

Mit dem Bericht der Vorsitzenden Birgit Birner sowie Infos durch Bürgermeister Hermann Falk und Fraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger ist das Programm bei der Hauptversammlung der CSU Hirschau dicht gedrängt. Auch die Delegierten in die Kreisversammlung zur Europawahl werden bestimmt.

In ihrem Rückblick erwähnte Birner ein Bürgergespräch, bei dem Bürgermeister Falk die Vorhaben der Stadt aufzeigte, die Familienfahrt zu den Luisenburgfestspielen, das Familienfest, den Festtagspreisschafkopf und den Dreikönigs-Frühschoppen. Im Vorfeld der Bundestagswahl wurden zwei Infostände abgehalten. Im Josefshaus habe man im Politischen März mit dem jetzigen Finanzminister Albert Füracker einen prominenten Redner zu Gast gehabt. Die Veranstaltungen hätten gezeigt, wie wichtig der Josefshaussaal sei. Darum werde die CSU am Thema einer weiteren Nutzung des Hauses dran bleiben. Zuletzt erörterten Bürgermeister Falk und Fraktions-Chef Schönberger bei Bürgergesprächen in Steiningloh, Weiher und Krickelsdorf aktuelle kommunale Themen.Dass in Hirschau auch 2018 in die Zukunft investiert werde, zeige der Stadthaushalt, der laut Bürgermeister eine Größenordnung von 23,7 Millionen Euro hat. Davon entfallen 7,6 Millionen auf den Vermögensetat. In der Innenstadt sei der Durchgang zum Edeka-Markt bereits fertiggestellt. Ebenso der erste Abschnitt der Direktverbindung Marktplatz - Josefstraße beim Café Zuckersüß. In der Postgasse würden die Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten noch heuer vollzogen. Der Straßenausbau stehe für 2019 auf der Agenda. Dem Stadtrat seien bereits Ausbauvorschläge unterbreitet worden.Für den schon lange diskutierten Stadtbrunnen auf dem Marktplatz wird laut Falk heuer der Unterbau eingebracht. Motive des Brunnens, dessen Bau von Klaus Conrad gefördert wird, seien der Monte Kaolino und zwei Hirsche. Um den Gehsteig verbreitern und damit die Verkehrssituation am oberen Tor entschärfen zu können, müsse das Fischer-Schuster-Haus umgestaltet werden. Dass die Stadt in Sachen Ökologie am Ball bleibe, zeige der Kauf von zwei Elektroautos für die Verwaltung und das Klärwerk. Mit LED-Straßenlaternen bestückt werde der Radweg vom Sportpark bis zur Einmündung Kreisstraße AS 18/Monte Kaolino und im Bereich der Abzweigung nach Kricklhof.Wie Falk freute sich auch Fraktions-Chef Schönberger darüber, dass der Kinderspielplatz an der Schönbrunner Straße mit neuen Geräten ausgestattet wird. Rund 25 000 Euro werde man dafür ausgeben. Als nächstes sollte der Spielplatz an der Moosweiherstraße neu gestaltet und mit einem Kletterseilgerüst ausgestattet werden, das für jedes Kind geeignet ist. Beim aus Sicht der CSU nicht optimal geregelten Thema Parken in der Innenstadt erwartete er während der Urlaubszeit eine weitere Erhöhung des Parkdrucks.Im Juni wird die CSU laut Birgit Birner die Bevölkerung zu einer Rundfahrt durch die Ortsteile einladen. Bürgermeister Falk übernimmt im Bus die Moderatorenrolle. Schon ausgebucht ist die von Rosi Schönberger organisierte Luisenburgfahrt zum "Dschungelbuch" am Samstag, 21. Juli. Das Familienfest ist am Sonntag, 29. Juli, im Schlossgarten.Die Delegiertenwahlen erbrachten folgende Ergebnisse: Birgit Birner, Hans-Jürgen Schönberger, Martin Merkl, Hermann Gebhard jun., Richard Neumann, Bärbel Birner und Reinhold Birner. Ersatzdelegierte sind: Hans Fritzsche, Kerstin Ackermann, Alfred Härtl, Rosi Schönberger, Thomas Lobenhofer, Andreas Schertl und Maria Knietsch.