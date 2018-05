Hopfenanbau in Kaolinrevier

Vermischtes Hirschau

21.05.2018

Auch im Kaolinrevier wird wieder Hopfen angebaut: Die Ernte von 2017 wurde in der Schlossbrauerei Hirschau eingebraut.

Zwei Sorten sind es, die in Hirschau gezupft wurden: Nordbrauer, der im Garten der Familie Zeitler wächst, und Spalter, direkt bei der Brauerei. Zwar ist die Menge nicht so groß, dass Brauereichef Franz Dorfner sich damit für ein Jahr eindecken könnte, aber für einen Spezialsud reichte es. Im Beisein von Bürgermeisters Hermann Falk wurde dieser Sud eingebraut, und man darf gespannt sein auf das Ergebnis in ein paar Wochen. Im Bild von links: Brauereichef Dorfner, Bürgermeister Falk, Hubert Zeitler und Braumeister Hans Wild.