Vermischtes Hirschau

23.05.2018

Oma-Opa-Tag im Hirschauer Marien-Kindergarten/Haus des Kindes

"Musik bringt uns zusammen" - so lautet heuer das Motto des Aktionstags Musik in Bayern. Im Marien-Kindergarten/Haus des Kindes wurde es in die Tat umgesetzt. Beim Oma-Opa-Tag sangen und musizierten Enkel und Großeltern gemeinsam, dass es eine Freude war.Der Marien-Kindergarten beteiligte sich zum vierten Mal an dem Aktionstag, der seit 2013 von der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) organisiert wird. Dem Motto des Tages folgend lud Einrichtungsleiterin Christa Bauer zusammen mit ihrem Team und ihren Schützlingen die Großeltern der Krippen-, Kindergarten- und Schulkinder ein. Für sie alle gab es gleich zum Auftakt ein Mitmachkonzert unter dem Titel "Freunde, Tiere und nichts wie raus". Dazu hatte man mit Annette und Carlos Gundermann zwei Musik-Profis verpflichtet. Unter ihrem Künstlernamen Theater Lanzelot boten sie ein mitreißendes Programm für Kopf, Herz und Füße.Nicht nur die Kleinen und Schulkinder waren davon mehr als angetan. "Das hätten wir den ganzen Tag machen können", bekannte ein begeisterter Opa. Die Kinder wollten gar nicht mehr aufhören, Musik zu machen. Sie fanden die vielen verschiedenen Instrumente toll. Der Bewegungsraum glich einem einzigen Orchester mit einem riesigen Chor aus Jung und Alt. Trotzdem galt am Ende der alte Spruch, dass alles ein Ende haben muss. Dies galt jedoch nur für den musikalischen Teil. Die Omas und Opas durften sich mit Kaffee und Kuchen stärken, die Eltern gebacken hatten. Natürlich kamen auch die Kinder nicht zu kurz. Auf diese wartete noch eine besondere Aufgabe. Als Höhepunkt des Nachmittags durften sie ihren Großeltern sämtliche Räume der Einrichtung zeigen. Die Gäste staunten über das vielfältige Spielangebot.Zum Abschluss belohnten Einrichtungsleiterin Christa Bauer und Gruppenleiterin Stefanie Rom die Kinder mit Urkunden. Die Mädchen und Buben hatten für ihre Großeltern selbst gebastelte Erinnerungstafeln parat. Diese hatten sie in den Wochen vorher angemalt, beklebt und herzförmig ausgeschnitten.