Vermischtes Hirschau

13.04.2018

0 13.04.2018

Mit der goldenen Verdienstmedaille der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände wird Werner Schulz ausgezeichnet. Er moderiert seit über 20 Jahren des Osterkonzert des Hirschauer Musikzugs.

Eine, wie er sagte, "angenehme Pflicht" hatte der Vorsitzende des Musikzugs Maximilian Stein am Ende des Frühjahrskonzerts zu erfüllen. Im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) übergab er Werner Schulz für "seine vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik" die Verdienstmedaille in Gold samt zugehöriger Urkunde. Mit der Ehrung würdigte der BDMV vor allem dessen bereits 21 Jahre währendes Engagement als Moderator der Osterkonzerte.Eigentlich war laut Stein die Auszeichnung schon beim letztjährigen Konzert fällig. Ausgerechnet beim 20-jährigen Moderatoren-Jubiläum habe Schulz aber aus familiären Gründen kurzfristig absagen müssen. All die Jahre habe Schulz kompetent und professionell durch die Konzerte geführt, seine Moderation immer mit einer Prise Humor gewürzt. Wenn irgend möglich habe er sich im Vorfeld bei Proben Kenntnisse über das Innenleben des Orchesters verschafft und diese dann in seine Kommentare auch einfließen lassen. Dank sagte Stein wie auch Jugendorchester-Dirigentin Sophia Hofmann dafür, dass Schulz für den Musikzug seit Jahrzehnten eine vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit leiste.Werner Schulz bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass er sich gerne für den Musikzug engagiere und ihm die Moderatorenrolle einfach Spaß mache. Schließlich seien die Konzerte alljährlich ein Höhepunkt im Hirschauer Kulturleben. Nach Toni Lottner, Zlatko Strcic und Annette Pruy-Semsch habe er mit Wolfgang Vögele den vierten Orchesterleiter erlebt.Dem sei eine glänzende Premiere gelungen. Kommentar des Dirigenten: "Werner, dein Vertrag ist verlängert. Du bist 2019 wieder mit dabei."