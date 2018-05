Vermischtes Illschwang

22.05.2018

16

0 22.05.201816

Jubelkonfirmation in der St.-Veit-Kirche in Illschwang

31 evangelische Christen, unter ihnen auch einige aus Kastl, zogen gemeinsam mit Pfarrer Thomas Schertel und dem Kirchenvorstand vom Gemeindehaus zur Jubelkonfirmation in die St.-Veit-Kirche. Den Festgottesdienst gestalteten der Posaunenchor, geleitet von Martin Schmidt, sowie der Kirchenchor um Julia Schmidt mit.In seiner Predigt nahm Pfarrer Schertel Bezug auf den Vers 28 des Psalms 102, in dem es heißt: "Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende." Seit der Konfirmation der Jubilare sind 25, 50, 60 oder 70 Jahre vergangen: "Die Älteren kennen noch die Not der Nachkriegszeit, die Jüngeren das Computer- und Handy-Zeitalter."Im Psalm staune der Beter darüber, dass Gott im Wandel der Zeiten bei uns bleibt und seine Segenshand über uns hält. Deshalb hätten die Jubelkonfirmanden allen Grund, Gott für seine Begleitung seit der Einsegnung Dank zu sagen. "Wir wollen ihn auch bitten, dass er in Zukunft treu zu uns steht für all die Tage, die er uns noch schenkt", schloss Schertel.