Amberg-Sulzbach. So schön ist der Landkreis Amberg-Sulzbach: Was man hier sehen kann, wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft wandert, zeigt eine Fotoausstellung im Landratsamt. Von Dienstag, 15. Mai, bis Montag, 1. Juni, sind im Foyer des König-Ruprecht-Saal Bilder von Hans Meindl, einem passionierten Fotografen, zu sehen.

Blickfang ist das Bild "Gebenbacher Toskana", das allein durch seine Größe von 240 x 120 Zentimeter beeindruckt. Weitere Bilder aus dem Landkreis sind "Raketenstart in Gebenbach" (Sonnenuntergang hinter der Kirche), "Caspar David Friedrich in Massenricht" (weiter und weicher Blick vom Rödlaser Turm über die Wolken- und Waldlandschaft) oder der "Abendgruß von St. Ägidius zu Maria-Hilf" (Dämmerungsbild von der Kirche in Aschach zur Amberger Bergkirche). Auch die Landwirtschaft, die im Landkreis prägend ist, wird durch "Ackern im Frühtau" (Großschönbrunn) gezeigt. Zweiter Schwerpunkt sind Fotografien aus dem Kräutergarten Schnaittenbach.Alle Bilder stammen von Hans Meindl, der bereits seit seiner Jugend auf der Jagd nach Motiven ist. Das Landratsamt hat Bilder von ihm in seine Power-Point-Präsentation aufgenommen, die Gästen des Landkreises gezeigt wird. Landrat Richard Reisinger, der beim Aufhängen der Bilder vorbeischaute, betonte, "die Aussteller wissen gar nicht, wie oft ich mir die Bilder anschaue". Wer es ihm nachtun will, kann das zu den normalen Bürozeiten.