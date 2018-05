Eine Schweigeminute widmete Landrat Richard Reisinger beim Feuerwehr-Ehrenabend in Fichtenhof dem verstorbenen Werner Luber. Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Holnstein-Mittelreinbach hätte er das Ehrenzeichen in Gold erhalten sollen. Kommandant Stephan Sperber wird die Urkunde an die Familie Luber weiterleiten. Anschließend wurden Manfred Kohler mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre sowie Thomas Luber mit dem Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre ausgezeichnet. Bild: Michael Schröter