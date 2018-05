Sport Schnaittenbach

14.05.2018

Kreisklasse Ost

TuS Schnaittenbach 2:2 (1:2) TSV FlossenbürgTore: 0:1/0:2 (10./25.) Fabian Kunz, 1:2 (34.) Thomas Bösl, 2:2 (65.) Eigentor Michael Sigritz - Gelb/Rot: (75.) Matthias Reiss, wiederholtes Foulspiel; (80.) Thomas Bösl (Meckern), beide Schnaittenbach - Zuschauer: 104 - SR: Reinhold Roth (Birgland)Vor dem Spiel hatte TuS-Abteilungsleiter Helmut Würsig die Ehre, gemeinsam mit Spielleiter Berthold Kraus der Meistermannschaft und Trainer Turan Bafra ihre Glückwünsche zum Aufstieg auszusprechen. Dabei wurde auch TuS-Torwart Daniel Wunschel verabschiedet, der aus privaten Gründen eine Pause einlegt und für nächste Saison sicherlich schmerzlichst vermisst wird. Die Gäste aus Flossenbürg, denen noch drei Punkte zum sicheren Ligaverbleib fehlten, legten gleich mächtig los und überrumpelten den Gastgeber mit ihrer forschen Art. Bereits nach 25 Minuten führte Flossenbürg durch zwei Treffer von Fabian Kunz verdient mit 0:2. Erst so langsam kam jetzt auch Schnaittenbach in Fahrt, ließ aber einige klare Tormöglichkeiten liegen und so reichte es bis zur Pause nur zum Anschlusstreffer durch Thomas Bösl. In der 65. Minute gelang dem Meister dann der Ausgleich, als eine Flanke unglücklich vom eigenen Mitspieler der Gäste im Tor landete. Die TuS-Anhänger rechneten jetzt noch mit einer Schlussoffensive, wonach es auch zuerst ausschaute. Dann wurde dann das Spiel sehr zerfahren und hitzig. Schiedsrichter Reinhold Roth (Birgland) schickte noch zwei Schnaittenbacher frühzeitig mit der Gelb/Roten Karte zum Duschen, und so blieb beim 2:2, das sich der TSV Flossenbürg redlich verdient hatte.