Sammelboxen für bedürftige Kinder im Libanon

Es ist ein Projekt, bei dem immer mehr Pfarreien mitmachen. Doch was steckt hinter der Aktion "Stifte machen Mädchen stark"? Brunhilde Spannl, 24 Jahre Sprecherin des Pfarrgemeinderats St. Dionysius in Neunkirchen und nun im Ruhestand, erklärt, was dahintersteckt.Brunhilde Spannl: Zum Anlass des Weltgebetstags sammeln Unterstützer deutschlandweit leere Kugelschreiber, Marker, Filzstifte, Tintenpatronen und Korrekturmittel. Diese werden kostenfrei an den Recyclingpartner gesendet. Pro Schreibgerät erhält der Weltgebetstag einen Cent als Spende. Dieses Geld kommt syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon zugute. Für 450 Stifte kann ein Mädchen mit Schulmaterialien ausgestattet werden. Für sie ist Bildung der Türöffner für eine bessere Zukunft.Um ein Stiftepaket abschicken zu können, muss es mindestens 15 Kilo wiegen. Als Einzelperson ist das schwierig zu erreichen. Ich war selbst überrascht, wie wenig so ein Stift wiegt. Wir haben Sammelboxen im Pfarrgemeindehaus Neunkirchen, im Kindergarten am Ort, im Elly-Heuss- und im Kepler-Gymnasium aufgestellt. Dort kann man seine leeren Schreibgeräte einwerfen. Alternativ kann man auch eine eigene Sammelstelle eröffnen oder die Stifte in Plastiktüten sammeln und direkt zu mir nach Hause in die Kirchäckerstraße 8 in Neunkirchen bringen. Alle Einzelheiten können Interessierte auf der Internetseite www.weltgebetstag.de unter "Aktionen" nachlesen.Die Sammelaktion geht bis zum Ende des Jahres. Ich würde mich sehr freuen, wenn weitere Schulen Stifteboxen aufstellen würden. Vor allem zum Schuljahresende werden viele Schüler ihre Mäppchen aussortieren und leere Stifte finden. Statt sie wegzuschmeißen, kann man Kinder auf ihrem Bildungsweg unterstützen.