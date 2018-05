Erstkommunion in Ursulapoppenricht

Vermischtes Hahnbach

14.05.2018

14.05.2018

Ursulapoppenricht. "Ich bin da, wo Du bist, wo Du hingehst, werd' ich sein" - mit dieser Textzeile griff eines der vom Familienchor unter der Leitung von Jochen Ringer gesungenen Lieder in Ursulapoppenricht das Thema der Erstkommunion, "Jesus - der gute Hirte", auf. In seiner Predigt ging Pfarrvikar Christian Preitschaft darauf ein, dass Menschen von Geburt stets der Begleitung und Anleitung anderer bedürften und im Laufe ihres Lebens immer wieder neuen Menschen begegnen würden, denen sie sich anvertrauen müssten.

"Der große Oberhirte aber, Jesus Christus, wird sogar noch viel mehr an Deiner Seite sein", wandte er sich an die Erstkommunikanten und gab den Kindern Mut, sich diesem "guten Hirten ihrer Seele" anzuvertrauen. An der Orgel wurde die Feier von Organist Christoph Weiß und Sophia Hofmann (Trompete) festlich umrahmt.