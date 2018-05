Sie sind angekommen, die Altötting-Pilger aus dem Bistum Regensburg. Zu den rund 8000 Fußwallfahrern, die am Samstagvormittag auf dem Kapellplatz der oberbayerischen Stadt eingezogen sind, gehörten auch viele Gläubige aus den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neustadt, Tirschenreuth und Schwandorf.

Sie waren am Donnerstag in Regensburg gestartet und drei Tage lang - quer durch Niederbayern - rund 111 Kilometer betend und singend nach Altötting gezogen. Am ersten Tag wurden die Pilger von Regenschauern kräftig durchgewaschen. Die Nacht verbrachten sie bei hunderten Familien, die ihre Häuser öffneten. Am Freitag absolvierten die Wallfahrer die längste Etappe: 49 Kilometer von Mengkofen nach Massing, Abmarsch: 3 Uhr. Tagsüber schien meistens die Sonne vom weiß-blauen Hinmel. Am Samstagmorgen überquerten die Wallfahrer bei Altötting den Inn.Mit einiger Verspätung begann dann gegen 10.45 Uhr die große Pilgermesse in der Basilika. Heuer gedachten die Wallfahrer besonders des Heiligen Bruders Konrad, des bescheidenen und gütigen Klosterbruders aus Altötting, der 1934 heiliggesprochen wurde. Die Kirche habe damals ganz bewusst einen Gegenentwurf zum Nationalsozialismus präsentiert, erklärte der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. „Gegen die Braunhemden stellten sie den Kapuzinermönch mit seiner braunen Kutte.“