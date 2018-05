Die Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz vor drei Wochen in der Innenstadt hat ein Nachspiel: Die Jusos Nordoberpfalz erstatten Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die Vorsitzende der Jungen Union Weiden, Maria Sponsel.

Für den Juso-Kreisvorsitzenden Sebastian Dippold, der die Anzeige gestellt hat, "wurde eine rote Linie überschritten". "Eine ganze Demonstration so herunterzumachen, ist mehr als nur schlechter Stil. Wir haben intern lange diskutiert, uns aber aufgrund der Uneinsichtigkeit der JU für die Anzeige entschieden", heißt es in einer Pressemitteilung. Grund für die Anzeige seien Behauptungen von Sponsel in einer JU- Pressemitteilung wenige Tage nach der Demo: Während der Weidener PAG-Demo seien Plakate vor dem Büro der CSU zerstört und Polizisten beleidigt worden.Das sei nicht passiert und mittlerweile auch von der Polizei bestätigt (NT vom Samstag). Dippold kann nicht verstehen, dass die Junge Union an ihrer Sicht der Dinge festhält, obwohl bereits online (auf der Facebook-Seite der Jungen Union) mehrere Zeugen angegeben haben, dass die Vorwürfe haltlos seien."Ich habe die Demonstration angemeldet, ich stand in der Verantwortung, und ich habe nichts mitbekommen. Auch eine Nachfrage bei meinen Ordnern und Mitorganisatoren brachte nichts - niemand hatte etwas gesehen oder gehört", sagt Dippold. "Für mich war - nachdem auch vonseiten der Polizei feststand, dass nichts von all dem passiert ist - eine rote Linie überschritten.""Wir haben uns die Entscheidung, Strafanzeige zu stellen, nicht leicht gemacht", sagt Dippold gegenüber dem NT. "Die Erfindung von Straftaten ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung."JU-Vorsitzende Maria Sponsel zeigt sich am Dienstag auf NT-Anfrage zunächst "sprachlos" und wenig erfreut über die Nachricht als "Geburtstagsgeschenk". Sie bedauert, dass "das Ganze jetzt eskaliert". Das sei nie ihre Absicht gewesen. Die Polizei habe sie am Montag nach der Demo auf die zerstörten Plakate hingewiesen und gefragt, ob sie Anzeige erstatten wolle. "Das habe ich getan, mehr auch nicht." Da sei sie davon ausgegangen, dass die Plakate während der Demo beschädigt wurden.Dass dem nicht so war und die Beschädigungen bereits vor dem Protestzug passiert sind, ließ sich die JU-Vorsitzende am Dienstag nochmal von der Polizei bestätigen. Nun rudert sie zurück. "Das ist ein riesiges Missverständnis. Ich hatte den Polizisten damals falsch verstanden. Das ist definitiv mein Fehler, und dafür möchte ich mich entschuldigen." Sie wolle die Anzeige wegen Sachbeschädigung zurückziehen und auf jeden Fall das Gespräch mit Juso-Chef Dippold suchen. Angemerkt