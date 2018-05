Weiden. (pjkt) "Von Mittelschülern über Abiturienten bis hin zu Studenten richten wir uns an alle", erklärte Hauptfeldwebel Sascha Freymann die Zielgruppe der Karriereberatung. Als Teil einer Städtetour durch die Region gehörte auch Weiden zur Reiseroute des Karrieremobils der Bundeswehr. Für Kurzentschlossene gibt es noch unbesetzte Ausbildungsplätze zum 1. September dieses Jahres. Bei 60 militärischen Ausbildungsberufen "gibt es nichts, was es nicht gibt", betonte Freymann die vielfältigen Karrieremöglichkeiten. Wer sich näher beraten lassen möchte, kann telefonisch einen Termin bei der Karriereberatung der Bundeswehr in Weiden für ein persönliches Gespräch vereinbaren. "So finden wir zum einen heraus, wo die Fähigkeiten der Interessenten liegen. Zum anderen können wir ihre beruflichen Vorstellungen mit unseren Möglichkeiten abgleichen", erklärte Freymann am Oberen Markt.