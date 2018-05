Weiden/Dürnast. Es ist der zweitgrößte Sankt-Pauli-Fanclub in Bayern: Das "Paulizeirevier Weiden" feierte am Sonntagabend im Koppmann-Stadl seinen fünften Geburtstag ganz groß. Rund 50 Anhänger des Zweitligisten waren nach Dürnast gekommen, darunter mehrere Mitglieder des Fanclubs "Pegnitz-Piraten" aus Nürnberg. Auch die Eltern von Sankt-Pauli-Profi Philipp Ziereis aus Schwarzhofen (Kreis Schwandorf) waren angereist. Charly Schlömmer kredenzte mit seinem Team Leckereien am Foodtruck "Wunderland Dinner", er hatte auch einen Paulizeirevier-Kuchen mitgebracht. Stephan Landgraf organisierte den Ausschank, natürlich unter anderem mit dem Hamburger Kult-Bier Astra. Dieter Zug moderierte eine "Taubenmarkt-Versteigerung" von skurrilsten Sachen, bei der mehr als 200 Euro zusammenkamen. Das Geld wird vom "Paulizeirevier Weiden" an die Hilfsorganisation "Viva con Agua" des FC Sankt Pauli gespendet. Bild: lst