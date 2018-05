Vermischtes Hahnbach

18.05.2018

21

0 18.05.201821

Menschen haben über den Tod keine Macht. Jeder Sterbende hat noch Wünsche und ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Über ihre Arbeit als Hospizhelferinnen haben nun Pia Renz, stellvertretende Vorsitzende des Hospizvereins Amberg, und Marianne Schüsselbauer beim Bezirkstag des Katholischen Frauenbunds (KDFB) in Hahnbach berichtet.

Die Leiterin des KDFB-Bezirks, Margarete Hirsch, hatte dazu die Führungskräfte der Zweigvereine aus Ammerthal, Hahnbach, Hirschau, Poppenricht, Schlicht, Schnaittenbach und Sulzbach-Rosenberg eingeladen. Die Betreuung solle Patienten, Angehörigen und Freunden die Angst vor dem Tod nehmen. Die Hilfe werde für Zuhause genauso angeboten wie im Krankenhaus oder im Pflegeheim. "Wir dürfen Menschen auf ihrem Weg in den Tod nicht alleine lassen", erklärte Schüsselbauer. Neben der spezialisierten Pflege seien die Helfer Tag und Nacht in Rufbereitschaft. In Hirschau bietet der Frauenbund-Zweigverein seit Herbst auch ein Trauer-Café an, das nach Aussage von Roswitha Wendl "sehr gut angenommen wird".Bezirksleiterin Margarete Hirsch nutzte die Gelegenheit, die Zweigvereine zu einer regen Teilnahme an den Wallfahrten zum Mariahilfberg in Amberg, Frohnberg, in Hahnbach und Kreuzberg in Vilseck aufzurufen. Ihr 30. Jubiläum feiert die Bezirkswallfahrt im Übrigen zum Annaberg-Fest. Heuer wird der Festgottesdienst von Diözesanbischof Rudolf Voderholzer zelebriert. Die Mitglieder der Zweigvereine sollten zudem mit ihren Fahnenabordnungen am Gottesdienst teilnehmen.