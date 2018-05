Mit Medienführerschein fit für den Alltag

Vermischtes Hirschau

14.05.2018

5

0 14.05.2018

Für Grundschulkinder ist es mittlerweile Alltag, sich in der digitalen Welt zu bewegen und ihren Alltag medial zu gestalten. Die Drittklässler in Hirschau sind darin seit kurzem geradezu perfekt. Unter der Regie von Rektorin Birgit Härtl erwarben sie den Medienführerschein. Im Heimat- und Sachunterricht fällt ein großer Bereich auf die kritische Auseinandersetzung mit dem Leben in einer Medien- und Konsumgesellschaft. So produzierten auch die Drittklässler Plakate mit ihrer Lehrerin Birgit Härtl. Besonderen Spaß hatten sie dabei, mit den iPads und der App iMovie kurze Werbefilme für ihre Fantasieprodukte zu erstellen. Mittel wie einprägsame Werbesprüche, Übertreibungen, Musik sowie knallige Farben mussten dabei kreativ angewandt werden. Als Portfolio konzipiert wurden Materialien, Unterrichtseinheiten und weiterführende medienpädagogische Projekte angeboten. Bild: u